Ferragosto | da Meloni a Mattarella | politici in vacanza in Italia tra mare e montagna

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Da una breve tappa in Albania, al fresco delle Dolomiti a Cortina. Ma c'è anche chi è rimasto a Roma al lavoro. Per illeader ehanno prevalentemente preferito l’e, in particolare, ilcristallino della Puglia . Regione scelta per le vacanze anche dalla premier Giorgia, che si è concessa qualche giorno di riposo in una masseria in Valle d’Itria assieme a...

è, in un certo senso, un giro di boa che, di anno in anno, immette in una fase nuova ... su cui tornare, una per una, più avanti : *il governoè oppure no l'espressione matura di una ...Che emozione è stata ritrovarsi insieme, quasi trent'anni dopo, sul set di Un altro"... Quando è stata eletta Giorgiaha scritto sui social, ironica: "Il treno viaggia in orario, ...... spalando merda, più o meno palesemente, sul turismo di casa nostra, no Qui ci deve essere stato un bel patto economico, e il fatto che proprio per ilGiorgiaabbia deciso di ...

Ferragosto, Meloni e Salvini (ma non solo) in Puglia. Da Cortina alla Sicilia ecco dove passano le ferie i pol ilmessaggero.it

Per il Ferragosto leader e politici hanno prevalentemente preferito l’Italia e, in particolare, il mare cristallino della Puglia. Regione scelta per le vacanze anche dalla premier Giorgia Meloni, che ...La petizione lanciata da Pd, M5S, Azione e Avs anche a Ferragosto ha ricevuto migliaia di adesioni. Calenda: «Un grande risultato che dimostra che il Paese è con noi» ...