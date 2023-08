Ferragosto al museo | dal Colosseo agli Uffizi | i numeri del successo Sangiuliano | “Segno che lavoriamo bene”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 agosto 2023)culturale per un gran numero di italiani e non solo, che in questa giornata hanno affollato musei e siti archeologici, facendo tirare al ministero della Cultura un bilancio decisamente positivo. Il sito più visitato, con 24.191 ingressi in una sola giornata, si conferma il, dove ieri si è recato lo stesso ministro Gennaroper ringraziare i lavoratori e le lavoratrici. Se poi si allarga lo sguardo al fine settimana, i visitatori dell’Anfiteatro Flavio sono stati 95.853.: “rilevanti, stiamo facendo un buon lavoro” ”I nostri musei sono una ricchezza della Nazione, rafforzano l’identità e la consapevolezza della nostra storia. Sono parte essenziale della bellezza che l’Italia offre ai propri cittadini e al mondo. Ogniè ...