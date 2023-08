Ferragosto | accende il barbecue in terrazzo | rimane gravemente ustionato e la casa va a fuoco

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Una grigliata difinita decisamente male. Sono gravissime le condizioni di un 32enne residente in via Generale Dalla Chiesa a Bolzano Vicentino (Vicenza), rimastoil 15 agosto mentre stava preparando il tradizionaleneldella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che potrebbe aver utilizzato un prodotto infiammabile perre la griglia, è stato colpito da un ritorno di fiamma, riportando ustioni di secondo grado su una buona parte del corpo, in particolare agli arti superiori e al torace. L’incendio si è poi sviluppato nel sottotetto.

