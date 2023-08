Ferragosto 2023 | controlli interforze da Fiumicino a Gaeta | arresti e denunce

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Durante il ponte festivo diappena trascorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio della Capitale e della Provincia al fine di prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo. Numerosi i servizi di pattuglia su strada che hanno permesso di identificare oltre 3600 persone e eseguire verifiche su 1789 veicoli. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato 11 persone, ne hanno denunciate 38 e ne hanno segnalate altre 84 al Prefetto per uso di sostanze stupefacenti. Serrati anche idella Polizia di Stato in provincia di Latina, in considerazione del gran numero di turisti e villeggianti che hanno affollato i siti turistici della zona. È stata dedicata particolare attenzione alle località balneari, anche al fine anche di contrastare i bivacchi ...