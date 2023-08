Fenomenologia della scarpa sinistra

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ora persino Barbie porta le calzature più comode. Ma il complicato rapportoparte progressista con suole fatte a mano e zatteroni, sneakers e décolleté, è comprovato dalle cronache di decenni. Simboliche ed esilaranti... Non chiamatele «ciabatte», men che mai «sandali». Trattasi di Birkenstock, le calzature dal plantare anatomico, al di là di qualsiasi classificazione di stile, alternative in modo provocatorio a qualsiasi canone di eleganza e, diciamolo, innegabilmente sgraziate, ma diventate al tempo stesso sia oggetto di culto sia di largo consumo. Quando, nel 1974, l’imprenditore altoatesino Ewald Pitschl le introdusse in Italia, la risposta del mercato fu violenta. Unanime la reazione dei distributori: «Non si venderanno mai. Passi la Germania... Solo un pazzo può proporre scarpe così brutte in Italia». Eppure ora il brand tedesco pensa addirittura a ...