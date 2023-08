Femminicidio di Bolzano | oggi l' interrogatorio di garanzia 

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Omer Cim, 28 anni di origini turche, sarà interrogato questa mattina in carcere aper l'udienza di convalida dell'arresto dopo l'omicidio di Celine Frei Matzohl. Sempre nella giornata diè prevista l'autopsia sul cadavere di Celine, 21 anni, trovata domenica scorsa senza vita con profonde ferite al corpo e al collo nell'appartamento dell'ex fidanzato in via Molini 9/a a Silandro in Val Venosta in Alto Adige. Da prime informazioni pare che la giovane donna sia stata colpita con una decina di coltellate. Per il momento Cim non ha ancora fornito spiegazioni su quanto gli viene contestato, non ha parlato se non brevemente con il suo legale d'ufficio. Intanto, il giorno dei funerali di Celine Frei Matzohl sarà molto probabilmente venerdì con inizio della funzione alle ore 14. A Silandro, dove la comunità è scossa dal ...

La sezione bolzanina dell'Associazione italiana per l'educazione demografica ha indetto per il 23 settembre auna marcia delle donne che partirà da piazza del Tribunale per arrivare fino ai ...In quell'occasione i carabinieri avevano prontamente informato la Procura disegnalando l'episodio come 'codice rosso'. Nei confronti dell'uomo erano state formulate le accuse di percosse e .... Quali parole ancora Uno pensa: non bastano più. E invece no: "Dopo la morte di Celine ne ... Ecco cosa sta producendo l'ennesimoin questa terra, ormai il terzo in pochi mesi: una ...

Celine Frei Matzohl, la giovane di 21 anni trovata senza vita domenica scorsa nell'appartamento dell'ex compagno Omer Cim in via Molini 9/a a Silandro in Alto Adige, è morta per le coltellate ricevute ...L'ennesimo femminicidio accaduto a Silandro, in provincia di Bolzano. La giovane è stata accoltellata. Si chiamava Celine Frei Matzohl. L'uomo fermato è un uomo turco di 28 anni con il quale aveva ...