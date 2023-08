, convalidato il fermo per il presunto omicida di Celine Omer Cim l'unico indiziato dell'omicidio di Celine Frei Matzohl, la sua ex compagna, avvenuto tra sabato e domenica scorsa ...... il 28enne unico indiziato dell' omicidio di Celine Frei Matzohl , si è rifiutato di testimoniare all'udienza di convalida dell'arresto che si è svolta stamattina nel carcere di via Dante a. ...La sezione bolzanina dell'Associazione italiana per l'educazione demografica ha indetto per il 23 settembre auna marcia delle donne che partirà da piazza del Tribunale per arrivare fino ai ...

Femminicidio a Bolzano, Omer Cim si rifiuta di testimoniare, convalidato il fermo la Repubblica

Si attendono i risultati dell'autopsia, che molto probabilmente confermerà l'uccisione mediante coltellate di Celine ...L'ennesimo femminicidio accaduto a Silandro, in provincia di Bolzano. La possibile arma del delitto, un coltello, rinvenuta a casa del compagno, dove è stato rinvenuto il corpo della ragazza. Si cerca ...