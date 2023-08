Feltri senza filtri su Segre-Seymandi | la battuta fa venire giù lo studio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La puntata di Zona Bianca di mercoledì 16 agosto si apre con una chiacchierata a tutto campo tra il conduttore del programma di Rete 4, Giuseppe Brindisi, e Vittorio. E tra i temi toccati non può mancare la toria più chiacchierata dell'estate, quella del matrimonio saltato nella Torino bene, con il banchiere Massimoche ha lasciato la compagna Cristinaalla festa di fidanzamento accusandola di tradimento, discorso che è finito in un video diffuso sui social. "Io penso che si debba vergognare chi tradisce non chi denuncia un tradimento", afferma il direttore editoriale di Libero. "Questo signore ha spu***nato la promessa moglie ma aveva dei motivi validi", è il commentodel giornalista.tuttavia invita a non drammatizzare sul tema del ...