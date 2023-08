Fabbian | Udinese adesso a rischio Altre tre richieste per l’Inter – Sky

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Con la fumata grigia dell’affare che avrebbe portato Lazar Samardzic alanche il passaggio di Giovanniall’è a. A rivelarlo è Sky Sport, che sottolinea anche come siano arrivatetreal club nerazzurro. A– Lazar Samardzic resterà – almeno per il momento – all’. E contestualmente Giovannitornerà al. Nonostante la voglia dei friulani di avere in ogni caso il centrocampista, ora l’affare è a. I nerazzurri sono intenzionati, infatti, ad ascoltare anche. E ben tre ne sono arrivate per: dal Bologna, dal Genoa e dal Frosinone. ...

Commenta per primo Filippo Inzaghi , ex tecnico della Reggina , ha parlato al Messaggero Veneto di Giovanni, centrocampista dell'Inter che poteva finire all'nella trattativa Samardzic e che ha allenato nella passata stagione. 'Giovanni ha molti punti a suo favore, tra i quali il farsi voler ...... con l'inserimento del baby- destinato ai bianconeri - nella trattativa. Samardzic potrebbe comunque lasciare l'per un'altra destinazione. Il nome del serbo potrebbe far gola ad ......dopo 14 anni il ritorno di Arnautovic mentre per Samardzic è arrivato il momento del dentro o fuori dopo il braccio di ferro con l'entourage del calciatore dell'. Resta alla finestra...

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Lazar Samardzic non sarà più un calciatore neroazzurro anzi molto probabilmente resterà ad Udine per ancora un'altra stagione: la giornata ...