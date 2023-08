settembre 2002 è stato convocato anche dalla nazionale maggiore della Grecia per alcune gare di ... Alè un profilo che ispira, soprattutto per quello che può rappresentare in prospettiva, ma ......c'è anche ilche vorrebbe, così come la Roma, il calciatore in prestito. Giallorossi che valutano anche Willian José, punta centrale classe 1991 di proprietà del Betis Siviglia, autore...... c'è stata una girandola di vincitrici, prima l'Inter, quindi il, infine il Napoli. Sarà ora ... Non ci sarà il Boxing Day alla vigilia di Natale, ma si continuerà a giocare ancheperiodo ...

Ex Milan, nel 2003 l’arrivo di Kakà in Italia: tra stupore e indifferenza Pianeta Milan

Il Milan è in cerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato e gli occhi dei dirigenti rossoneri sono puntati su due profili. Il primo è quello di Marco Pellegrino, difensore centrale class ...Torna Arnautovic, Samardžic si allontana L’Inter aspetta il ritorno di Marko Arnautovic che tornerà a Milano per 10 milioni di euro, i nerazzurri hanno così il loro attaccante e meditano il da farsi c ...