EVIDENT Corporation nomina il nuovo CEO e il nuovo COO

(Di mercoledì 16 agosto 2023) TOKYO, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE)("") ha annunciato ladi William Wesley "Wes" Pringle a Chief Executive Officer (CEO) e Hiroyuki Yoshimoto a Presidente e Chief Operating Officer (COO). Con effetto immediato, Wes subentra al CEO ad interim di, Eric Anderson. Wes vanta un'impressionante carriera trentennale alla guida della crescita e della trasformazione aziendale in diversi settori, tra cui quello dei beni di consumo, dell'industria, della sanità e che utilizzano software. Prima di entrare a far parte di, Wes ha gestito diverse società per Danaher, tra cui Fluke(leader globale in test e misurazioni), guidandola per quasi 10 anni. In qualità di Presidente di Fluke, Wes ha supervisionato un periodo ...

