Evento imminente in Sicilia scatta il nuovo allarme Etna

Leggi su iltempo

(Di mercoled√¨ 16 agosto 2023) L'torna a far paura. Dopo le eruzioni dei giorni scorsi, il vulcanono mette diin guardia la Protezione civile che parla esplicitamente di "accadimento". ¬† ¬† ¬† ¬† Il dipartimento regionale della Protezione civilena ha comunicato che la fase operativa per l'√® passata dal livello di "attenzione" a quello di "pre", cio√® di ¬ęalta probabilit√† di accadimento¬Ľ. ¬ęPer quanto concerne l'accesso alle aree sommitali valgono, per quanto oggi applicabili, le prescrizioni contenute nelle "Procedure di allertamento Rischio Vulcanico e modalit√† di fruizione per la zona sommitale del Vulcano", di cui all'Ordinanza della Prefettura di Catania n.18709 del 04.04.2013¬Ľ, si legge nella ...