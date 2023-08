Europei volley femminili 2023 | denunciati 7 ecottivisti di ‘Ultima Generazione’ | volevano interrompere Italia-Romania

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sette persone appartenenti al movimentosono state fermate e denunciate dalla Polizia di Verona. Poco prima della partita inaugurale deglidifemminile trai sette sono stati fermati grazie a una segnalazione pervenuta sull’app YouPol. Secondo gli elementi emersi nel corso delle indagini il piano studiato nei minimi dettagli prevedeva di accedere all’Arena con biglietti regolarmente acquistati diverse settimane prima attraverso un’identità fittizia, trovando posto nei settori più vicini al campo da gioco ma a distanza tra loro, in modo da poter agire simultaneamente rendendo più difficile l’intervento di Forze dell’ordine e degli steward. Gli agenti hanno fermato gli attivisti in due distinte operazioni. A bordo di alcune auto sono ...

In Aggiornamento: Prenderanno il via domani, giovedì 17 agosto a Riga (Lettonia), i CampionatiUnder 20 di beach. La rassegna continentale, evento che si concluderà domenica 20 agosto, vedrà la partecipazione di due coppie azzurre: nel tabellone femminile saranno presenti ...Attimi di paura per Paola Egonu dopo la partita di ieri contro la Romania, il match inaugurale deglidivinto dall'Italia con un 3 a 0. L'atleta ha accusato un lieve malore negli spogliatoi dell'Arena di Verona. Ad accorgersi delle condizioni anomale della compagna è stata Sylvia ...Nessuna reale preoccupazione per lo stato di salute di Paola Egonu. Ieri l'Azzurra, come informa la Federvolley, al termine dell' incontro all'Arena di Verona vinto dall'Italia sulla Romania (3 - 0)

Volevano sabotare la serata del volley in Arena, fermati e denunciati sette attivisti. Sono infatti sette le persone denunciate dalla polizia