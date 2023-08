Europei di volley | le azzurre battono 3-0 la Romania al debutto

Poi il giro di Danimarca con la seconda tappa e glifemminili di, oltre alla seconda semifinale del Mondiale femminile in Australia/Nuova Zelanda.Tutto pronto per Estonia - Francia , partita valevole per la Pool D deglifemminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. La formazione estone, allenata dall'italiano Alessandro Orefice, ...Tutto pronto per Svizzera - Bosnia Erzegovina , partita valevole per la Pool B deglifemminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. La compagine elvetica, allenata da Lauren Bertolacci, scende in ...

Italvolley ok all’esordio: battuta 3-0 la Romania Sky Sport

VERONA (ITALPRESS) – Parte bene l’Europeo delle azzurre. L’Italia del commissario tecnico Davide Mazzanti, davanti ai 9000 spettatori dell’Arena di Verona, ha battuto 3-0 la Romania (25-19, 25-19, ...La vittoria dell’Italia contro la Romania nella serata di ieri, nella splendida cornice dell’Arena di Verona, ha dato il via ai Campionati Europei di volley femminile 2023. La manifestazione continent ...