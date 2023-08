Etna | sale l’allerta | scatta il Preallarme per il rischio eruzioni

(Di mercoledì 16 agosto 2023)per l’. La possibilità di accadimento imminente della fase operativa sull’è passato dallo stato di attenzione a quello di. A stabilirlo è il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana. Dal punto di vista dell’accesso alle aree valgono le prescrizioni contenute nelle Procedure di allentamentovulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale: si fa riferimento a una ordinanza della prefettura di Catania del 2013.al livello diTutti i sindaci dei comuni sommitali così come gli altri enti, sono invitati ad “attivare le misure discendenti dalle procedure”. In particolare parliamo di: “Interdizioni delle aree interessate, ...

Nelle ultime ore, si legge nell'ultima nota dell'Ingv sull', tali oscillazioni sono diventate ancora più ampie e in brevi momenti l'ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto l'intervallo

