Etna | previste altre possibili eruzioni | segnalato problema lista dei voli VIDEO

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Uncosì non si vedeva da anni. Il Vulcano più alto vulcano attivo della placca auroasiatica torna ad eruttare. L’attività dal cratere sud-est è iniziata nel tardo pomeriggio del 13 agosto ed ha continuato per tutta la notte, e le immagini riprese dall’alto sono spettacolari, ma la nube ha provocato disagi alla viabilità oltre L'articolo proviene da Il Difforme.

"Nelle ultime ore, si legge nell'ultima nota dell'Ingv sull', tali oscillazioni sono diventate ... attivazione di tutte le proceduredal vigente Piano comunale di Protezione civile ". Le ...... attivare le proceduredal Piano comunale della Protezione Civile . Viaggiatori in attesa all'Aeroporto di Catania durante il blocco dei voli per l'eruzione dell'Aggiornamenti sull'......di allertamento Rischio Vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano', ...e delle locali Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nonché delle procedure...

Catania, riaperto l’aeroporto dopo l’eruzione dell’Etna Il Sole 24 ORE

La fase operativa dell’Etna in eruzione sale a preallarme, secondo l’allerta del Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana. Il ‘preallarme’ è “alta probabilità di accadimento imminente” ...La Protezione Civile ha alzato sull'Etna il livello di allerta da "Attenzione” a "Preallarme” con alta possibilità di attività vulcanica ...