Etna | la Protezione Civile avverte sulla sua fase operativa

...di allertamento Rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano', ... V., nonché delle procedure previste dal vigente Piano comunale dicivile'.È infatti passata da ' Attenzione ' a 'Preallarme' con 'alta possibilità di accadimento imminente la fase operativa sull'diramata dal Dipartimento regionale dellacivile siciliana . ...In questi giorni lacivile siciliana è in fase di "preallarme" per un'eruzione, ma è successo nulla di particolarmente ...

Etna, il preallarme della Protezione Civile: «C'è un'alta possibilità di evento imminente» Open

Una comunicazione decisamente importante e fondamentale. Durante la serata di ieri, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ...Nonostante la pioggia di notizie su potenziali e imminenti eruzioni dell’Etna, al momento non risulta alcun rischio immediato ...