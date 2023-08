Etna | il preallarme della Protezione Civile | «C’è un’alta possibilità di evento imminente»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Da “Attenzione” a “”. Il vulcanofa paura. Il dipartimento regionalesiciliana dice che c’è un’”altadi accadimento” mentre fa partire la fase operativa. Mentre l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) – Osservatorio etneo comunica che nel corso delle ultime ore l’ampiezza media del tremore vulcanico è stata caratterizzata da ampie oscillazioni dei suoi valori. Mantenendosi però fino alle 15 di ieri circa sempre nell’intervallo dei valori medi. Nelle ultime ore le oscillazioni sono diventate ancora più ampie. E in brevi momenti l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto l’intervallo dei valori alti. Anche se allo stato attuale l’ampiezza media rientra nell’intervallo dei valori ...

