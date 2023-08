Etna | allerta Protezione civile per possibili eruzioni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La fase operativa relativa al vulcanoè stata recentemente aggiornata dal Dipartimento regionale dellasiciliana, passando da "Attenzione" a "Preallarme". Le probabilità di un'imminente attività vulcanica sono considerate elevate. Per quanto riguarda l'accesso alle zone sommitali, le prescrizioni delle "Procedure dimento Rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano" sono state riaffermate e sono valide le direttive dell'ordinanza della Prefettura di Catania n.18709 del 4 aprile 2013. I sindaci delle comunità residenti nelle zone sommitali, insieme ad altri enti interessati, sono stati invitati a mettere in atto le misure previste dalle procedure citate. Queste misure includono la restrizione delle aree interessate, il monitoraggio ...

...l'accesso alle aree più alte del vulcano si richiamano le indicazioni contenute nelle 'Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano', ......di allertamento Rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano', ... Il bollettino diper l'aviazione civile è passato da verde a giallo, ma al momento non ...La fase operativa dell'in eruzione sale a preallarme, secondo l'del Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana. Il 'preallarme' è "alta probabilità di accadimento imminente". "Per quanto concerne ...

Aumentano i tremori del vulcano Etna, alzata la soglia di allerta ... Fanpage.it

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana ha innalzato l’allerta dal livello di “Attenzione” a quello di “Preallarme” per l’Etna, il vulcano attivo che sovrasta la Sicilia. Si segnal ...Il Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diramato un bollettino in seguito alle attività vulcaniche che negli ultimi giorni hanno portato anche alla chiusura dello scalo aeroport ...