Estate nursina | flamenco | passeggiata sotto le stelle | Notte bianca e teatro per bambini

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tanti gli appuntamenti da non perdere da giovedì 17 a lunedì 21 agosto a Norcia Prosegue l’continuando a regalare arte, musica, gusto e paesaggio tra Norcia e dintorni. Giovedì 17 agosto alle 21.30 in piazza San Benedetto va in scena il concerto del maestro Juan Lorenzo, che omaggerà l’arte flamenca con la sua chitarra e sarà accompagnato da due ballerini, nell’ambito della settima edizione del Festival internazionale Green Music. Il concerto è a ingresso libero ma con posti limitati per cui è necessaria la prenotazione (393.51934 4354, prenotazioni@mastrini.com). A precedere il concerto, alle 18.30, ci sarà lo spettacolo per bambini ‘Il mostro della spazzatura’, che era stato rinviato causa maltempo. Lo spettacolo fa parte del festival nazionale di spettacoli di burattini e marionette ‘Figuratevi in Valnerina’, organizzato da ...

Musica per tutti i gusti e comicità nelle prossime serate dell', il cartellone di eventi organizzato dal comune di Norcia e in scena con tanti appuntamenti gratuiti e a ingresso libero, in Piazza San Benedetto, fino a settembre. Sabato 12 agosto ...In programma anche lo spettacolo di Antonello Costa e il concerto dei 'Via Verdi' Norcia, 12 agosto 2023 " Musica per tutti i gusti e comicità nelle prossime serate dell', il cartellone ...Ancora tanti appuntamenti nel ricco cartellone dell', organizzato dal Comune di Norcia, che offre occasioni di svago e intrattenimento con una proposta varia che spazia tra tanti generi. Martedì 8 agosto in Piazza san Benedetto alle 21.30 ...

Spoletonline | Entra nel vivo l'Estate Nursina Spoleto Online

Il 12 gli artisti del Ferrara Buskers festival, il 13 Four Seasons swing soul band, il 15 l’omaggio a Battisti e Mogol ...A Gubbio André-a OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ. Un viaggio in musica, video e poesia trasportati dai brani più belli di Fabrizio De André. Al Teatro Romano alle 21:15 ...