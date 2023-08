Esplode attivita' commerciale nella Repubblica Dominicana | almeno 10 morti

Almeno 10 persone sono morte - tra cui un bambino di quattro mesi - e decine sono rimaste ferite a causa dell'incendio divampato dopo l'esplosione di un'' commerciale il 14 agosto a San Cristobal, circa 25 chilometri a ovest di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. 16 ...E poiin Piazza del Campo a luglio e a Ferragosto. Chi viene da fuori vive solo la superficie. Ma se in superficie la tradizione si è cristallizzata in uno show - l'attenzione mediatica è ...approfondimento Roma, campernella notte: incendio nel palazzo accanto FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Incendi, cosa sono le diossine e perché sono ...

Esplode attivita' commerciale nella Repubblica Dominicana, almeno ... Agenzia ANSA

Caos al chiosco della cittadina emiliana. I clienti: “Trentacinque euro a testa, bambini piccoli compresi”. La titolare: “Mai visto gente mangiare così tanto” ...OSTIA (cronaca) - Gli episodi a Roma e provincia ilmamiliio.it Nella notte una bomba carta è esplosa, danneggiando l'auto di un ristoratore a Ostia. Lo scoppio dopo le 24, nel parcheggio di ...