(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Soccorso Alpino in movimento alla ricerca di una persona scomparsa nel, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Si tratta di un turista proveniente dal Lazio, entrato nelnella giornata di lunedì 14. Fino a ieri l'ha parlato al telefono e ha mandato messaggi alla fidanzata nel Lazio, comunicando di aver smarrito il sentiero. Da quel momento si sono persi i contatti perché l'è entrato in una zona priva di copertura del segnale telefonico. L'allarme per la scomparsa è arrivato dal Numero Unico per le emergenze del Lazio, contattato dai familiari del disperso. Per cercarlo si è mosso l'elicottero dei vigili del fuoco e a breve arriverà anche un elicotteroGuardia di Finanza, ...

L'ultimo a vederlo vivo è stato un altroche stava percorrendo lo stesso cammino autonomamente ieri da Cornappo. Si erano incontrati casualmente in un paio di strutture per pernottare, ...L'ultimo a vederlo vivo è stato un altroche stava percorrendo lo stesso cammino autonomamente ieri da Cornappo. Si erano incontrati casualmente in un paio di strutture per pernottare, ...

Escursionista sparito nel Parco Nazionale della Valgrande AGI - Agenzia Italia

L'allarme per la scomparsa è arrivato dal Numero Unico per le emergenze del Lazio, contattato ieri dai familiari del disperso. Per cercarlo si è mosso l'elicottero dei vigili del fuoco e a breve ne ar ...SONDRIO. Il soccorso alpino è stato impegnato ieri sera, 8 agosto, in differenti interventi a partire dalle 18, quando i soccorsi sono stati chiamati per tre alpinisti che non erano ancora rientrati d ...