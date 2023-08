E' stato necessario l'uso dell'elicottero per soccorrere unche si era trovato in una situazione di emergenza su un sentiero . L'uomo è stato raggiunto, messo in sicurezza e portato a ...Protagonista della disavventura un25enne genovesedal soccorso alpino di Alleghe. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa Adnkronos.I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti oggi pomeriggio nel comune di Antrona Schieranco (Vb) per recuperare unnella zona del Lago Alpe dei Cavalli con una sospetta frattura a una caviglia. Nell'area era in corso un'esercitazione delle unità cinofile che hanno interrotto il lavoro e hanno fornito ...

Escursionista salvato con l'elicottero: lo spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco TGLA7

E’ stato necessario l’uso dell’elicottero per soccorrere un escursionista che si era trovato in una situazione di emergenza su un sentiero. L’uomo è stato raggiunto, messo in sicurezza e portato a ...Il Soccorso alpino è intervenuto per recuperare un escursionista di 80 anni, originario di Varese e residente a Firenze, caduto sul sentiero 58 all’intersezione con Airone 1, nel comune di ...