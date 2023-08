Era sfuggito a due blitz | boss della camorra arrestato

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha rintracciato eal parco Green Village di Castel Volturno (Caserta), il 31enne Gesualdo Sartori, ritenuto al vertice del clan partenopeo Mazzarella.Sartori, ricercato da oltre un anno, eraa dueanti, l’ultimo realizzato il 9 agosto scorso dalla Polizia, che nell’ambito di una indagineDirezione Distrettuale Antimafia di Napoli, aveva eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nove persone, indagate a vario titolo dei reati di tentata estorsione, intralcio alla giustizia, detenzione e porto di arma comune da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di aver agito per agevolare la; un’indagine avviata in seguito alla denuncia presentata dal gestore ...

