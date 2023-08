Equitazione | salto ostacoli | l’Italia sarà presente alla Fei Nations Cup Series di Barcellona

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) DFederazione Equestre Internazionale è arrivata l’ufficialità:gareggerà nella finale della FeiCupdi, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre. La defezione di una nazione del girone Asia e Australasia ha aperto la stradapartecipazione del. Da regolamento, infatti, in caso di rinuncia di una nazione, la Divisione 1 ha la priorità per il ripescaggio rispetto agli altri gironi. La FEICupdimetterà in palio un’ultima carta per le Olimpiadi di Parigi 2024 per la migliore delle nazioni non qualificate. SportFace.