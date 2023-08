Emma D’Aquino torna alla conduzione del Tg1 delle 20 dopo la rimozione dello scorso anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) A unsua ultima apparizionetadel Tg1ore 20. In questi ultimi 12 mesi la giornalista è stata impegnata con due programmi: Amore criminale e Vittime collaterali. Il primo tornerà nel palinsesto di Rai3 in autunno, mentre il secondo potrebbe riaffacciarsi nella seconda serata di Rai1 non prima del 2024. Il rientro dial Tg120, come riporta Leggo, si deve al nuovo direttore Gian Marco Chiocci. Lola giornalista, con Francesco Giorgino e Laura Chimenti, è stata tra quelli che hrifiutato ladella rassegna stampa alle 6.30 del mattino, innescando uno scontro ...