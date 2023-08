Emergenza caldo | in cinque città bollino rosso Roma bollente | fresco a Napoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sono Firenze, Bolzano e Brescia le citta’ che da oggi a venerdi’ sono ancora segnalate con ildel ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore. Venerdi’ si aggiungeranno anche Bologna e Perugia in vista di un fine settimana di nuovo infuocato. Tra le grandi citta’ solo ale ondate di calore saranno significative: venerdi’ si passera’ dagiallo aarancione. Milano e Tornino resteranno invece ‘in giallo’ mentreregistra invece una situazione ideale daverde. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In merito ai giorni interessati dall'ondata di calore dall'8 al 25 luglio, nel rapporto si evidenzia che al Nord le condizioni di rischio hanno avuto una durata inferiore (9-11 luglio e 15-20 luglio), ...Sono Firenze, Bolzano e Brescia le citta’ che da oggi a venerdi’ sono ancora segnalate con il bollino rosso del ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore. Venerdi’ si aggiungeranno ...