"Nessuno in Europa farà mai un accordo con Marine Le Pen e con Afd" per le elezioni europee 2024. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a 'La Versiliana', tacciando il partito di estrema destra tedesco di 'cultura nazista'. "Neanche io farò mai un accordo con Alternative fur Deutschaland quando dicono che un bambino disabile deve essere emarginato e messo in una classe da solo, è una vergogna, mi fa schifo", ha detto l'esponente di Forza Italia. "Per questo dico nessuno farà mai accordi con questi signori, anche con la Le Pen che è contro l'Europa, vuole uscire dalla Nato", ha poi aggiunto, sottolineando che "se l'idea è quella di avere un'alternanza in Europa l'unico modo possibile è quello di trovare un

Elezioni europee 2024, Tajani: "Mai accordo con Afd, mi fa schifo" Adnkronos

