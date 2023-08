Ecco Charles De Ketelaere | iniziate le visite mediche con l’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Milano. Mattinata diperDecon. Il fantasista belga è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano mercoledì (16 agosto) per sostenere i test che anticipano la sua firma sul contratto con la Dea, che arriverà nelle prossime ore. Dearriva aldal Milan in prestito con diritto di riscatto, per una cifra che bonus compresi arriverà intorno ai 30 milioni di euro, qualora la Dea dovesse decidere di esercitarlo entro il prossimo 30 giugno. Ai rossoneri anche una percentuale sulla futura rivendita del classe 2001. Lo avevano prelevato dal Brugge un anno fa: 40 presenze, solo 1500 minuti e nessun gol nella sua prima annata in Serie A.