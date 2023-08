È stato rivendicato un attacco informatico contro una società di Poste Italiane

... il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) hagli attacchi al ponte di Crimea, ... Questo èun momento molto emozionante per tutti noi e per la nostra vittoria, che sicuramente ...MOSCA: "ABBATTUTI DRONI DI KIEV" L'Esercito russo hadi aver abbattuto questa mattina ... "Oggi, alle 5 ora di Mosca, èsventato un tentativo del regime di Kiev di condurre un attacco ...L'attacco di luglio al ponte di Crimea èripreso - come si vede nel video fornito all'... Il capo dell'Sbu ha anchela responsabilità del primo attacco ucraino al ponte, l'8 ottobre ...

Kiev rivendica gli attacchi al ponte di Crimea e annuncia: "Messe fuori uso 5 navi da sbarco russe" - Kiev: bombe russe sulla regione di Dnipro, ucciso un 18enne, ferita una bimba di due anni - Kiev: bombe russe sulla regione di Dnipro, ucciso un 18enne, ferit RaiNews

Gli hacker hanno pubblicato sul proprio sito un conto alla rovescia in base a cui ci sarebbero circa otto giorni per pagare un riscatto di 500mila dollari. È stata offerta anche la possibilità di ...L’India esclude l’Ucraina dal G20 ma invita Mosca. Prezzi della benzina, interviene la Guardia di Finanza. Nuova ondata di caldo torrido. Le notizie del giorno ...