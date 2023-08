E' morto Stefano Makula | protagonista dell’apnea italiana Stabilì 28 record di profondità

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La Fipsas ha annunciato la scomparsa di, 68 ann i,indiscussonegli anni '70, '80 e '90. «Appassionatissimo di apnea sin da giovane, ha iniziato l’attività agonistica nel 1977. Un anno dopo, nel 1978, ha stabilito il suo primodi(-50 m in assetto costante), al quale ne sono seguiti poi altri 27 in varie specialità, tra cui la...

E' morto Stefano Makula, il 're' dell'apnea aveva 68 anni

