E’ morto Darren Kent | attore di ‘Il trono di spade’ aveva 36 anni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – L’britco, che è apparso in episodi delle serie tv “Ildi spade”, “I miserabili” e “Green Fingers”, èa Londra all’età 36dopo una lunga battaglia contro l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima malattia della pelle. L’agenzia di, Carey Dodd Associates, ha annunciato la scomparsa sui social. “È con profonda tristezza che dobbiamo comunicarvi che il nostro caro amico e clientesi è spento pacificamente venerdì”, ha dichiarato l’agenzia. “I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco. I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile”. Nato nell’Essex il 30 marzo 1987,ha ...

... l'artrite e una rarissima malattia della pelle L'attore britannicoKent, che è apparso in episodi delle serie tv "Il trono di spade", "I miserabili" e "Green Fingers", èa Londra all'...a soli 36 anni l'attore britannicoKent, conosciuto per le sue apparizioni in popolarsi serie come Il Trono di ..."È con profonda tristezza che dobbiamo dirvi che il nostro caro amico e clienteKent èpacificamente venerdì . I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco. I nostri ...

Darren Kent, morto a 36 anni l'attore de "Il Trono di Spade" TGCOM

Lutto nel mondo del cinema: è morto a soli 36 anni l’attore Darren Kent, protagonista della serie tv Il trono di spade. La notizia è riportata dalle principali testate nazionali. Kent ha lottato a lun ...In un post su X (ex Twitter), l’agenzia ha scritto: È con profonda tristezza che dobbiamo dirvi che il nostro caro amico e cliente Darren Kent è morto serenamente. I suoi genitori e il suo migliore ...