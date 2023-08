E’ morta Renata Scotto | tra le soprano più amate della lirica

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È scomparsa a 89 anni la, tra le voci piùitaliana. Nata a Savona nel 1934, dopo aver studiato canto a Milano con Emilio Ghirardini e Mercedes Llopart, debuttò a Savona in La Traviata (1953). L'anno successivo interpretò lo stesso ruolo al Teatro Nuovo di Milano, vinse il primo premio al concorso per voci nuove del conservatorio milanese e cantò per la prima volta alla Scala, accanto aTebaldi e Mario Del Monaco, nella Wally di Catalani, diretta da Carlo Maria Giulini.Conquistò fama internazionale quando sostituì Maria Callas in una rappresentazioneSonnambula al Festival di Edimburgo (1957), dando così inizio a una brillante carriera che l'ha portata a esibirsi in tutti i più importanti teatri ...