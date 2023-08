E fu così che i bambini tornarono a cantare in televisione

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 agosto 2023) The Voice Kids Lo scorso marzo è andato in onda, in due puntate, The Voice Kids, spin off di The Voice Senior, a sua volta spin off di The Voice of Italy. L’esperimento è riuscito e infatti il programma verrà riproposto il prossimo autunno il venerdì sera. I piccoli talenti guidati dalla Clerici, tuttavia, non saranno gli unici ad andare in onda il prossimo autunno. Torna infatti su Canale 5 anche Io Canto, il talent show dedicato ai giovani cantanti condotto da Gerry Scotti. Nel 2008 cominciava Ti lascio una canzone, il talent per i più piccoli condotto dalla Clerici. Nel 2010 è stata la volta di Io Canto. Ne seguirono polemiche, vista la somiglianza dei due programmi. Adesso la storia sembra ripetersi: di nuovo, in entrambi i casi, i due conduttori d’esperienza, i piccoli talenti canori in gioco e una giuria di volti noti. Tutti cantanti i coach di The Voice con i riconfermati ...