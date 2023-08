Dramma a Tenerife | un 25enne italiano muore travolto da un' onda anomala | salva la fidanzata

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un ragazzoè stato trovato morto in mare ieri in un punto della costa di(Canarie) , dove è probabilmente stato sorpreso eda forti onde mentre si trovava in vacanza con la. Luca Brignone, 25 anni, era di Cuneo . In seguito a una chiamata d’emergenza, poco prima delle 15 di lunedì 14 agosto i soccorritori sono accorsi nella zona de Los Gigantes, nel comune...

La vacanza finita in tragedia. Originario di Madonna delle Grazie, frazione di Cuneo, Luca Brignone ... Lui e la fidanzata Alessia (23 anni) si erano spostati a Tenerife per trascorrere lì le vacanze ...

