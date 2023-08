(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dopo una lunga attesa, ilrelativo aidegli insegnanti sembra finalmente in dirittura d'arrivo. Un documento cruciale per delineare con precisione la formazione iniziale dei docenti. L'articolo .

Intanto il famosoche dovrebbe dare l'avvio ai corsi abilitanti, atteso addirittura dal 31 ...a fine luglio avrebbe dovuto fornire le prime indicazioni al ministro per un apposito...Secondo il, questa specifica tipologia di agenzia è considerata "datore di lavoro" e ... le agenzie per il lavoro che possono ricorrere alla procedura di cui al29 dicembre 2022 " ......altri confronti' da qui alla definitiva conversione in legge del decreto e che 'il... Secondo gli addetti ai lavori intorno a metà settembre verrà varato ilche renderà effettivo l'...

DPCM, provvedimento atteso in Gazzetta Ufficiale: percorsi abilitanti in partenza entro fine 2023 Orizzonte Scuola

La richiesta di un “polo” autonomo crotonese si scontra con la decisione del Ministero della Cultura di unire Crotone a Sibari ...«La Giunta regionale ha approvato la delibera sul Provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur) a distanza di 24 ore dalla ricezione dell’Autorizzazione ...