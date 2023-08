DPCM 30 e 60 CFU | provvedimento atteso in Gazzetta Ufficiale | percorsi abilitanti in partenza entro fine 2023?

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dopo una lunga attesa, ilrelativo aidegli insegnanti sembra finalmente in dirittura d'arrivo. Un documento cruciale per delineare con precisione la formazione iniziale dei docenti. L'articolo .

Al riguardo si attende la pubblicazione del60. Ne abbiamo, comunque, parlato in Docente che vuole conseguire altra abilitazione scuola secondaria: non più obbligatorio il tirocinio diretto, ...Il testo delsui nuovi percorsi di formazione dei docenti non è stato ancora pubblicato, ma sicuramente all'... permettere un accesso diretto ai percorsi da 30e Tfa a tutto il personale che è ...sui nuovi percorsi di formazione: siamo in attesa della pubblicazione del testo definitivo. ... Sarà la nostra prossima battaglia: permettere un accesso diretto ai percorsi da 30e Tfa a tutto ...

DPCM 30 e 60 CFU, ci siamo! Le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Cannas [VIDEO] Orizzonte Scuola

DPCM 60 CFU, a breve la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale: i nuovi percorsi abilitanti.Oltre 62mila assunzioni nella scuola autorizzate dal Consiglio dei ministri e nuovo percorso abilitante da 60 Cfu: le novità dal Mim con il decreto del presidente della Repubblica e un Dpcm.