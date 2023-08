Dovrai spendere 50 000 euro ma nessuno te lo dice | la nuova Legge annienta i risparmi

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ogni famiglia dovrà obbligatoriamente50 milaper adattarsi allaDirettiva Case Green dell’Unionepea. Una vera e propria batosta per gli italiani che si troveranno a dar fondo ai(se ci dovessero essere) o a richiedere un prestito per ristrutturare casa. Via 50 miladalle tasche degli italiani – Ilovetrading.itCosa sta succedendo in un periodo già pessimo sotto vari punti di vista? Mentre i cittadini si lamentano degli stipendi e delle pensioni troppo bassi rispetto al costo della vita, intanto che una guerra continua a direzionare la geopolitica mondiale, l’Unionepea decide di imporre una svolta green dal valore di 50 mila. La transizione ecologica deve accelerare e gli italiani sono chiamati in causa. ...