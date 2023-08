Dopo dieci anni “Sharknado” è ancora “Sharknado”

... ha fatto i conti con questo inconveniente, e si è presentato al via dellegare che hanno ... Ora è giunto il momento del meritato riposola maturità, i test per l'accesso all'università e le ...I vigili hanno accusato della stessa infrazione anche l'automobilistadi me". La battaglia ...mia battaglia per vederci chiaro in questa incredibile faccenda - racconta - Sono passati oltre...... serviti da tanti 'preti di strada' tra i quali la diocesi ha ricordato don Andrea Gallo a... soprattutto dentro la Chiesa', chiosano laiche e laici dell'équipe diocesana, 'mai focus group ...

Dopo dieci anni di violenze decide di denunciare il marito Prima Saronno

Nei cinema statunitensi è tornato uno dei film più demenziali e trash di sempre, che ebbe un successo imprevisto proprio per questo ...Oetzi aveva la pelle scura, soffriva di calvizie e aveva antenati originari dell’Anatolia. Lo indica la nuova analisi del Dna della mummia dei ghiacci, condotta dieci anni dopo che è stata ottenuta la ...