Donald Trump e Melania divorziano? Il gossip che circola negli Usa non sembra avere fondamento

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nonessere un agosto di relax per: risale solo a poche ore fa la notizia secondo cui l’ex presidente Usa è stato incriminato per la quarta volta. L’indagine ruota attorno alle sue pressioni per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia. Non il primo dei grattacapi per il tycoon, che deve già fare i conti con il procedimento in Florida (che comincia il 20 maggio e riguarda i documenti segreti federali di Mar-a-Lago). Non solo, ci sono anche altre accuse, tra cui quella di aver pagato in segreto la pornostar Stormy Daniels. Al già poco roseo quadro, secondo alcuni rumors che hanno iniziato a diffondersi online, si aggiungerebbe un ulteriore cruccio: l’imminente divorzio da sua moglie. Lo scorso 11 agosto l’utente @PopularLiberal (20mila seguaci su X) aveva twittato: ...

L'ex presidente degli Stati Unitiha criticato quella che ha definito un'accusa 'truccata' nei suoi confronti a seguito delle incriminazioni nello Stato della Georgia. 'Mi sembra truccato!' ha scritto sulla sua ...Il secondogenito di Biden ha avuto una vita spericolata con problemi di alcol e droga ma i suoi affari in finanza internazionale lo hanno trasformato in uno dei bersagli principali die ...rischia seriamente di finire in carcere. Magari non per 561 anni come ipotizzato in una mail inviata a inizio agosto ai suoi sostenitori per una raccolta fondi, ma le cose sembrerebbero ...

Il gran giurì di Atlanta, in Georgia, ha incriminato ufficialmente Donald Trump e altre 18 persone. Il capo di imputazione riguarda i tentativi, messi in atto dall’ex presidente, di ribaltare la ...Il ruolo della tv, i complici, il carcere obbligatorio e l'impossibilità di una grazia rapida: ecco i motivi per cui l'accusa contro l'ex presidente Donald Trump di aver cospirato per ribaltare l'esit ...