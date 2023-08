Dolomiti friulane | bloccati a 2000 metri con i sandali di gomma | 4 giovani recuperati con l’elicottero

(Di mercoledì 16 agosto 2023) A duemila, con idi. Incapace sia di continuare il sentiero, reso più difficoltoso da una frana, che di tornare indietro, un gruppetto di quattro persone con un cane di taglia media ha deciso di farsi recuperare dal soccorso alpino. È successo ieri, giorno di Ferragosto, sui fianchi del monte Rua. Come racconta Ilil gruppo era partito in mattinata dal rifugio Pussa, in Val Settimana, con l’idea di fare un percorso ad anello. Arrivati a quota 2.000, i quattro sono rimastilungo un tratto franato: le loro calzature scivolavano sui sassi. Era già tardo pomeriggio, così gli escursionisti hanno deciso di chiamare il soccorso alpino. L’elisoccorso ha così sbarcato sul posto personale sanitario e tecnici per recuperare i quattro escursionisti e il ...

