Dispersi dopo la tempesta | surfisti si salvano restando aggrappati alla tavola per 38 ore

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Vengono colti di sorpresa da unamentre si trovano nell’oceano e sopravvivono per più di 30 ore (36-38 riportano i media) galleggiando sulle proprie tavole da surf. Questo è quel che è successo a un gruppo diaustraliani giunti in Indonesia per festeggiare il 30° compleanno di uno di loro. Come fa sapere anche The Sydney Morning Herald protagonisti della vicenda sono Elliot Foote, la sua fidanzata Steph Weiss e gli amici Jordan Short e Will Teagle. Tre di loro sono stati ritrovati in acqua sulle loro tavole mentre un quarto surfista è stato recuperato in un secondo momento. Lieto fine pure per due membri dell’equipaggio indonesiano, mentre un altro sarebbe ancora disperso. Il gruppo era giunto a Sumatra quando durante la traversata è stato sorpreso dal maltempo e la loro barca è scomparsa. Una seconda imbarcazione invece è riuscita a ...