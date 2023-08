Dimissioni Mancini | Spalletti prima scelta per Figc | venerdì giorno decisivo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – Lucianoresta laper la Federcalcio come nuovo ct dopo ledi Roberto. Lasi è presa qualchedi tempo per avere dei pareri legali ancora più approfonditi rispetto alla clausola rescissoria dal Napoli di tre milioni che lanon ritiene di dover pagare perché tale clausola non si inquadra nel cosiddetto patto di non concorrenza, perché non c'è concorrenza tra la federazione e Napoli, a differenza di quanto sostiene il club azzurro che ieri ha fatto sentire le sue ragioni con un duro comunicato.quindi verrà fatto un punto definitivo e verrà presa una decisione insieme al tecnico di Certaldo. Senon dovesse diventare il nuovo ct, ...

Luciano Spalletti resta la prima scelta per la Federcalcio come nuovo ct dopo ledi Roberto. La Figc si è presa qualche giorno di tempo per avere dei pareri legali ancora più approfonditi rispetto alla clausola rescissoria dal Napoli di tre milioni che la Figc ...Sorprendente che Figc subisca ledi' le parole del presidente del Napoli De Laurentiis in un lungo comunicato diffuso nel giorno di Ferragosto. Una clausola che divide anche i ...Roberto, ex ct della Nazionale,è chiaro sul rapporto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina: 'Non ha voluto che restassi', ha detto Robertosulle sue. 'Non ho fatto ...

La verità di Roberto Mancini sull'addio alla Nazionale: «Mi hanno spinto a dare le dimissioni» Open

Roberto Mancini si è dimesso dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Lo ha comunicato la FIGC ...Luciano Spalletti resta la prima scelta per la Federcalcio come nuovo ct dopo le dimissioni di Roberto Mancini. La Figc si è presa qualche giorno di tempo per avere dei pareri legali ancora più approf ...