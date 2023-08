Difensori Fantacalcio 2023-2024 | chi prende i voti migliori e le scelte ideali per l’asta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Cari amici fantallenatori, la stagione è ormai alle porte! La Serie Ascatterà nel corso del prossimo weekend e le rose devono assolutamente farsi trovare pronte per l’esordio. Come sempre, uno dei ruoli più delicati quando si va a comporre la formazione iniziale di una nuova stagione è, ovviamente, la difesa. Spesso sottovalutata a scapito di centrocampo e attacco (i ruoli che garantiscono un maggior numero di bonus, ovviamente), il reparto arretrato, invece, può spesso risultare decisivo. Un gol, un assist, spesso non previsti, possono fare ancor più la differenza, senza contare chi utilizza il modificatore difensivo che cambia ogni scenario. Andiamo, quindi, a scoprire gli elementi irrinunciabili per quanto riguarda la difesa della prossima Serie A. Secondo il listone del ...