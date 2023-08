Di Marzio | “Zielinski-Napoli | la famiglia insiste affinché rimanga”

...sulla possibile cessione in Arabia Saudita di Piotre l'arrivo di Gabri Veiga al Napoli Secondo quanto riportato da Gianluca Didi Sky Sport, le operazioni Gabri Veiga -...Secondo quanto riferisce il portale di Gianluca Di, giornalista Sky, il Napoli potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Nella giornata di ...Veiga del Celta Vigo e per la cessione diin ...Calciomercato Napoli - 'Parti più vicine per Gabri Veiga. Ora si aspetta di formalizzare anche la cessione di', lo scrive il giornalista di Sky Gianluca Di. Possibile fumata bianca, quindi, per il colpo dalla spagna in parallelo alla cessione del centrocampista polacco in Arabia Saudita. Il ...

Di Marzio: “L’operazione Gabri Veiga non dipende da Zielinski, le prossime potrebbero essere ore decisive per sbloccare le trattative” MondoNapoli

Tutti i dettagli sulla possibile cessione in Arabia Saudita di Piotr Zielinski e l’arrivo di Gabri Veiga al Napoli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, le operazioni Gabri Veig ...Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti di calciomercato nel consueto punto notturno sul suo sito internet. Ecco le sue parole: ROMA - Sono arrivati ...