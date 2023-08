(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si sa che letracciabili sono detraibili nel modello 730/2023. Ma esiste un’eccezione che estende la possibilità aiin. Quando si compila la dichiarazione dei redditi non bisogna scordare di avere con sé le fatture e gli scontrini deisu cui si applica una detrazione. Quella prevista per le analisi, gli esami del sangue e i trattamenti sanitari è pari al 19% a patto che isiano tracciabili. Non serve sempre pagare con carta o bancomat le prestazioniin alcune strutture. (ilovetrading.it)La somma complessiva deve inoltre superare i 129,11 euro e la detrazione si applica sull’eccesso rispetto a questa cifra. Alla regola della tracciabilità deiperò esiste un’eccezione che è meglio ...

Detrazioni spese mediche, cosa sapere per i pagamenti in contanti iLoveTrading

