Detenute morte a Torino | dopo le autopsie la Procura acquisisce documenti e relazioni dal carcere Aperte due inchieste per «istigazione al suicidio»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Proseguono le indagini sulle morti della 42enne Susan John e della 28enne Azzurra Campari, le duedelLorusso e Cutugno di, decedute a poche ore di distanza l’una dall’altra lo scorso 11 agosto. Il medico legale incaricato ha effettuato l’autopsia sui corpi delle due donne. La 28enne di Riva Ligure è deceduta per asfissia (gli agenti l’avevano trovata impiccata nella sua cella). Più complesso invece il caso della 42 enne di origini nigeriane che da oltre 20 giorni aveva rifiutato cibo e acqua e, stando alle ipotesi dei medici, sarebbe morta per un’aritmia maligna, causata da uno squilibrio elettrolitico. Nel corso dell’autopsia, però, il medico legale non ha riscontrato evidenti segnali di disidratazione sul corpo della donna. Di conseguenza non è ancora stata accertata la causa del ...