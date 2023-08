Delitti in Paradiso il film stasera su Rai 2 | trama e cast di Un fantasma dal passato

(Di mercoledì 16 agosto 2023)su Rai 2 va in ondain- Undal, ilmovie, tratto dalla serie televisivainsu Rai 2 in prima serata alle 21:20 va in ondain- Undalmovie tratto dall'omonima serie televisiva.dello speciale trasmesso alla fine dell'undicesima stagione.in- UndalIl commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l'unico ...

Su Rai Due dalle 21.20inin. Il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l'unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo ...(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302) Idel BarLume - ResortVentesimo capitolo della produzione Sky Original con i protagonisti del BarLume. Fra criminali, omicidi irrisolti e ...Per quanto riguarda le altre proposte tv, 'in' su Rai2 è stato visto a 1.108.000 telespettatori pari al 7,82% di share; 'Zona Bianca' su Rete4 831.000 spettatori e 7,45%; 'Nel secolo ...

Ultimo appuntamento per "Delitti in paradiso" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Stasera su Rai 2 va in onda Delitti in Paradiso - Un fantasma dal passato, il film movie, tratto dalla serie televisiva Delitti in Paradiso: trama e cast ...Con il 15,4% di share e quasi 2 milioni di spettatori (1 milione 976 mila), “Scomparsa”, su Rai 1, è stato il programma più visto nella prima serata di ieri, mercoledì 9 agosto. Su Rai 2, gli episodi ...