Delega fiscale pubblicata in Gazzetta | che succede ora? I tempi

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 14 agosto, la: questo significa che è ufficialmente iniziato il countdown per l'iter attuativo della riforma. Dalla riforma dell'Irpef che punta a ridurre dalle attuali quattro a tre le aliquote ...Qual è la rivoluzione storica in favore dei contribuenti con riforma fisco per l'evasioneApprovata la legge, ora il Governo avrà a disposizione 2 anni per rendere tutti i punti inseriti in leggi esecutive. Oltre alla tanta pubblicizzata rimodulazione degli scaglioni Irpef, ...documento di identità e codice; eventualein carta libera se si incarica altra persona al ritiro. In caso di smarrimento/furto del tesserino e/o dell'allegato giallo; l'Ufficio ...

La delega fiscale capitolo per capitolo La Verità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 14 agosto, la delega fiscale: questo significa che è ufficialmente iniziato il countdown per ...La riforma fiscale approvata dal Parlamento sarà messa in pratica nei prossimi due anni, ma un intervento sull’Irpef potrebbe arrivare già ...