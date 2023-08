Decreto caro voli | le compagnie aeree attaccano il governo e chiedono l’intervento dell’Ue

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilcontro ildeciso dalguidato da Giorgia Meloni non piace assolutamente alle. Richiesto. E’ braccio di ferro trasulcontro il. Nei giorni scorsi l’esecutivo si è mosso con un provvedimento che ha come principale obiettivo limitare il rindei prezzi. Come? Cercando di contenere le tariffe su alcune rotte. Una linea che non sta piacendo assolutamente alle aziende del settore.controcontro il ...

